VFB Oberweimar: Knapper Sieg gegen Triptis

Am Samstag hatten unsere 1. Herren den FC Chemie Triptis zu Gast, der die letzte Saison in der Kreioberliga Jena-Saale-Orla mit einem Mittelfeldplatz abgeschlossen hatte. Gegen den höherklassigen Gegner gab es einen knappen 2:1 Sieg im Testspiel. Die Ostthüringer waren kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit konnte das Spiel noch durch Tore von Richard Herzog und Sebastian Jauss gedreht werden.

Bevor die Saison für unsere 1. Herren in zwei Wochen mit einem Punktspiel gegen den SV BW Niederroßla beginnt, gibt es noch ein letztes Testspiel am kommenden Wochenende bei der SG Spfd. Elxleben.