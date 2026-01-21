VFB Oberweimar: Hallenkreismeisterschaft Ü35

Nach langer Zeit ging es am Sonntag für die Edlen Herren mal wieder in einem offiziellen Turnier zum Kräftemessen gegen durchaus hochklassige Gegner. Bei der Vorrunde der HKM Ü35 in Kranichfeld traf man auf Tonndorf, Kranichfeld Unterwellenborn und Empor Weimar. Die Mannschaftsaufstellung ergab sich fast von selbst, da es leider im Vorfeld ganze 4 krankheitsbedingte Absagen gab und so kurzfristig kein Ersatz mehr gefunden wurde. Dennoch wollte man nicht absagen und das Ganze als Gradmesser sehen, auch um zu sehen, wo man im Vergleich mit den anderen Teilnehmern so steht.

Im ersten Spiel ging es gegen Tonndorf und nach einer schönen Kombination und mit anschließend viel Wille, schoss Florian Rammelt das 1:0 für uns. Leider folgte nach den ersten Wechseln eine kurze Phase der Unkonzentriertheit, was die Tonndorfer zu 2 schnellen Toren ausnutzten. Anschließende Großchancen durch Hannes Träger per Fernschuss und fragwürdiger Regelauslegung bei einer Grätsche am Mann gegen Nicky Traue vor dem leeren Tor der Tonndorfer, konnten nicht genutzt werden, weshalb dieses Spiel sehr unglücklich verloren ging. Leider konnte man hier schon erahnen, dass die Chancenauswertung das große Manko der Edlen bei diesem Turnier werden sollte. Im anschließenden Duell gegen den letztjährigen Pokalsieger aus Unterwellenborn, erarbeitete man sich ein mehr als verdientes torloses Unentschieden. Wiederum mit dem besseren, aber nicht genutzten Möglichkeiten auf unserer Seite. Anschließend ging es gegen Kranichfeld, die während des gesamten Turniers, enorm von ihren Heimfans gepusht wurden. In einem hitzigen Spiel nutzte die „Heimmannschaft“ ihre einzige Chance direkt zum einzigen Tor des Spiels, während bei uns selbst die einfachsten Chancen vergeben wurden.