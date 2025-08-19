VFB Oberweimar: Guter Auftakt der Zweiten

Heute ging es für unsere Zweite im ersten Auswärtsspiel der Saison auf dem sehr idyllischen Platz von Pfiffelbach um die ersten Zähler der Saison bei bedecktem Himmel und angenehmen Temperaturen. Unsere Zweite legte gut los gegen mutig agierende Pfiffelbacher und kam durch gemeinsamen Einsatz, Fleiß und Leidenschaft zu vielen guten aber ungenutzten Offensivchancen. So zum Beispiel ein super Freistoß von Wolter in Minute 26 nach Foul an Husein, den Aßmann im Tor der Gastgeber gerade so Pfiffelbach bekam in der ausgeglichenen und sehr fairen ersten Halbzeit ebenso gute Chancen, aber durch eine stabile Leistung unserer Abwehrspieler, gutes Nachrücken aus dem Mittelfeld und einem sehr aufmerksamen Grether im Tor des VfB landete der Ball bis kurz vor der Pause nicht im Netz. Eine kuriose und schwer zu verteidigende Flanke auf den Fuß von Hohmann bescherte in der 43. Minute Pfiffelbach leider die Führung.

In der Zweiten Halbzeit nahmen unsere Männer, die jetzt mit vielen sehenswerten Angriffen und Angriffsversuchen auf den Ausgleich hinarbeiteten, so langsam das Zepter in die Hand und die Partie wurde folglich ruppiger. In der 66. Minute belohnten sich unsere Männer dann schließlich: Thiene mit herrlichem Pass auf Wolter, der den Ball an Aßmann vorbei über die Torline schieben konnte. Sein junger Sturmpartner Husein, der heute die meisten Fouls einstecken musste und als Wirbelwind im Sturm viel Gefahr ausstrahlte, wurde in der 71. Minute im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht und bekam zurecht den Elfmeter. Wolter nahm sich der Sache an, aber vergab leider die Chance, das Spiel verdient zu drehen. Aßmann parierte auf der Linie. Am Ende schaffte es der VfB leider nicht, sich zu belohnen, kann aber mit einem Auswärtspunkt sehr zufrieden sein.