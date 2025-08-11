VFB Oberweimar: Gelungene Generalprobe

Das sah schon richtig gut aus, was heute unsere 1. Herren im letzten Vorbereitungsspiel geliefert haben. Bei den Sportfreunden Elxleben, die immerhin die letzte Kreisliga-Saison genau wie unsere Erste mit dem 2. Platz abgeschlossen hatten, gab es einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg für Oberweimar.

In der ersten Halbzeit wurde über alle Mannschaftsteile sicher kombiniert und viele Torchancen herausgespielt. In der 10. Minute ging der VfB durch ein Kopfballtor von Tim Carstens nach schöner Flanke vom Kasimir Scheffel mit 1:0 in Führung. Eine Minute später erzielte Kasimir nach toller Vorarbeit von Ole Hoffmann das 2:0. Nach der Trinkpause erhöhte Ludwig Herzog durch einen schönen Fernschuss auf 3:0. Die Sportfreunde Elxleben hatten bis dahin nicht eine Torchance herausspielen können.

Nach der Halbzeitpause wurde viel gewechselt und der Spielfluss ging etwas verloren. Unsere Erste behielt aber die Kontrolle über das Spiel und ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Einzig ein weiteres Tor sollte nicht mehr fallen. So endete das Spiel mit 3:0 für Oberweimar. Am kommenden Sonntag empfängt das Dübler-Team zum Punktspielauftakt den SV BW Niederroßla. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasen Lindenberg.