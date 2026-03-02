VFB Oberweimar (F): Halbfinale erreicht

Die Frauen des VFB Oberweimar stehen nach einem 2:0 Auswärtssieg beim FSV Preußen Bad Langensalza im Halbfinale des Thüringenpokals. Auf schwierigem Platz und bei starkem Wind entwickelte sich von Beginn an ein intensives, zweikampfbetontes Spiel. Oberweimar fand besser in die Partie und setzte immer wieder gefährliche Konter. Tina Finzel brachte das Team nach einem sauber ausgespielten Angriff mit 1:0 in Führung. Kurz darauf erhöhte Magdalena Kratzer auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Überschattet wurde die erste Hälfte von der Knieverletzung von Emilie Dockhorn, die ausgewechselt werden musste und später im Krankenhaus untersucht wurde. Das Team wünscht ihr schnelle und gute Genesung.

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend zerfahren. Wind, viele Fouls und ein schwer bespielbarer Platz ließen kaum längere Ballstafetten zu. Oberweimar verteidigte konzentriert und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Fazit Ein hart erarbeiteter, aber verdienter Auswärtssieg, der den Einzug ins Pokalhalbfinale sichert.