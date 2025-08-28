VFB Oberweimar: Es sind noch keine Bäume in den Himmel gefallen

So oder so ähnlich lautete das Resümee nach einer intensiven Trainings- und Spielwoche der C1, die mit einer deutlichen Niederlage in Ettersburg endete. Nach dem überraschend deutlichen Saisonauftaktsieg gegen Arnstadt stand für die C1 direkt die nächste fordernde Woche an. Mit einer anstrengenden Einheit am Mittwoch, einem sehr gut absolvierten Testspiel bei der B-Jugend aus Mellingen sowie einer weiteren Einheit am Donnerstag ging man mit viel Selbstvertrauen ins erste Auswärtsspiel der Saison. Gegen einen sehr zielstrebigen und abschlussstarken Gegner der SG Ballstedt wurden jedoch eine zu große Zahl individueller Fehler zum Verhängnis. Konnte nach schneller 2:0 Führung für die Gastgeber mit dem schnellen Anschlusstreffer noch eine gute Phase eingeleitet werden, sorgten zwei weitere Gegentore kurz vor dem Pausentee für die frühe Entscheidung.

Am Ende bleibt die Anerkenntnis, dass man sicherlich nicht die wesentlich schlechtere Mannschaft war, aber den Hut vor der Effizienz der Gastgeber im Umschaltspiel sowie der umsichtigen Defensive mit einem starken Torwart aus Ballstedt ziehen muss.

Für unser junges Team geht es am kommenden Sonntag direkt weiter mit dem Heimspiel gegen die sehr gut in die Saison gestarteten Mitfavoriten aus Blankenhain.