VFB Oberweimar: Erfolgreiches Testspiel

– Foto: VFB Oberweimar

Unsere 1. Herren hatten am Sonntag die Reserve vom SV 1916 Großrudestedt zu Gast. Bei böigen Wind und Regenschauern entwickelte sich ein Spiel, bei dem der VfB Oberweimar mehr Spielanteile hatte. Nur der letzte (Rückenwind-)Pass war oftmals zu ungenau und auch einige Großchancen wurden leider vergeben. Die Gäste erspielten sich nur wenige Chancen, wobei unsere Abwehr mindestens einmal Glück hatte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nachdem zu Beginn der 2. Halbzeit wieder große Chancen vergeben wurden, gelang doch noch der erste Treffer. Tim Carstens hatte im Mittelfeld den Ball erobert und servierte nach schönen Solo den Ball vor die Füße von Ole Hoffmann. Der brauchte den Ball nur noch über die Linie zu schieben. Aber es folgte nicht das 2:0 sondern der Ausgleich, bei dem unsere Abwehr nicht schnell genug reagierte. Mit Toren von Tim Carstens und Ludwig Herzog gelang in der letzten Viertelstunde doch noch ein klarer Sieg.