VFB Oberweimar: Endlich Außenseiter Der Tabellenzweite der Kresioberliga kommt zum Pokalspiel auf den Lindenberg.rnUnterstützt unser Team, damit es wieder eine Pokalüberraschung geben kann!

Der VfB spielt unentschieden und die kleine Fußballwelt reibt sich die Augen. "Was ist denn da schiefgelaufen?" wird - irgendwo verortet zwischen Interesse und Fassungslosigkeit - in vielerlei whatsappnachrichten formuliert. "Wie konnte das denn passieren?" scheint auch am Montag noch auf der Stirn derjenigen zu stehen, mit denen in vertrauter Wochenanfangsroutine das Fußballwochenende ausgewertet wird. Und so naheliegend es sein mag, ob der eigenen hohen Ansprüche in solcherlei Gesang einzustimmen...so sehr lohnt es sich auch, kurz innezuhalten. Sich ob solcher Gedanken kurz selbst zu schütteln. Was ist passiert, dass eine kollektive Depression auszubrechen scheint, sobald der VfB ein einzelnes Spiel nicht gewinnt. Nicht mal verliert. Nur nicht gewinnt. Dieser VfB, der noch vor kurzem ein weißer Fleck auf der Landkarte des Männerfußballs war. Geschätzt für vieles, belächelt dafür. Dieser VfB, der sich seither Anerkennung verdient hat für seinen eigenen Weg, aus und mit eigenen Nachwuchsspielern einen Fußball zu entwickeln, den man sich gern anschaut.

Zwei Aufstiege. Eine Aufstiegssaison ohne Punktverlust. Eine Aufsteigersaison mit nur einer Niederlage. Eine Vorrunde, bisher ungeschlagen, Tabellenführer. Dazu die Pokalreisen. Ein Fußball, dem heute schon zugeschrieben wird, immer erfolgreich sein zu müssen. Wo Fehlerlosigkeit erwartet wird - in einem Fehlersport. Es ist für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar, was das für ein Druck für unsere jungen Spieler sein muss. Es ist selbst für mich schwer nachvollziehbar. Woche für Woche der Favorit. Woche für Woche der Druck des Siegenwollens, vielleicht des Siegenmüssens. Und doch. Sie liefern. Woche für Woche. Manch einer verwendet fahrlässig den Begriff Überheblichkeit. Nichts könnte falscher sein. Junge Spieler lernen aus Niederlagen. Aus Fehlern. Diese Mannschaft beraubt sich selbst seit mehr als zwei Jahren eines der wichtigsten Faktoren für persönliche und sportliche Entwicklung: Sie verliert nicht. Sie beraubt sich durch Leistung wahren Rückschlägen. Und erklärt in Ermangelung selbiger ein Unentschieden zum Rückschlag. Wie paradox. Ich werde da nicht mitmachen. Nicht bei einem Ausbildungsverein Ich sehe keinen Rückschlag. Der korrekte Terminus lautet: Entwicklung. Ich sehe Entwicklung.