VFB Oberweimar: Ein voller Terminkalender

Insgesamt 15 Wettkämpfe stehen bei unserer Fußabteilung am Wochenende im Kalender. Hier ist eine kleine Übersicht: Nach dem Unentschieden gegen den 1. FFC Saalfeld letzte Woche reisen unsere Frauen mit Selbstvertrauen zum FC Carl Zeiss Jena III. Anstoß ist am Sonntag um 14:00 Uhr in Jena. Unsere B-Juniorinnen empfangen am Sonntag um 10:30 Uhr den SV 1896 Breitenbach aus dem Eichsfeld. Das Spiel wurde kurzfristig auf den Waldsportplatz Schöndorf verlegt. Die D-Juniorinnen spielen am Sonntag ebenfalls um 10:30 Uhr beim SV Fortuna Großschwabhausen.
Die Männermannschaft von SV Fortuna Großschwabhausen wiederum reist am Sonntag nach Weimar zum Punktspiel gegen unsere Erste. Anstoß ist auf dem Kunstrasenplatz um 15:00 Uhr. Ebenfalls ein Heimspiel hat unsere Zweite am Samstag gegen die Reserve vom TSV 1928 Kromsdorf. Los geht es auf dem Kunstrasenplatz am Samstag um 15:00 Uhr.
Unsere A-Junioren steigen am Wochenende auch in den Kreisoberliga-Spielbetrieb ein. Am Sonntag empfängt das Team um 10:30 Uhr den FC Einheit Bad Berka auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg. Am Sonntag um 12:30 Uhr empfangen unsere C1-Junioren den FSV Grün-Weiß Blankenhain zum Punktspiel in der Kreisoberliga. Das Spiel musste kurzfristig auf den Rasenplatz Wimaria Stadion verlegt werden.
Auf dem Parksportplatz gibt es auch wieder Fußball. Hier empfangen unsere E3-Junioren am Sonntag um 9:00 Uhr die Spielvereinigung Kranichfeld. Allen Teams wünschen wir viel Erfolg