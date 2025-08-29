VFB Oberweimar: Ein voller Terminkalender Insgesamt 15 Wettkämpfe stehen bei unserer Fußabteilung am Wochenende im Kalender. Hier ist eine kleine Übersicht:rn

Nach dem Unentschieden gegen den 1. FFC Saalfeld letzte Woche reisen unsere Frauen mit Selbstvertrauen zum FC Carl Zeiss Jena III. Anstoß ist am Sonntag um 14:00 Uhr in Jena. Unsere B-Juniorinnen empfangen am Sonntag um 10:30 Uhr den SV 1896 Breitenbach aus dem Eichsfeld. Das Spiel wurde kurzfristig auf den Waldsportplatz Schöndorf verlegt. Die D-Juniorinnen spielen am Sonntag ebenfalls um 10:30 Uhr beim SV Fortuna Großschwabhausen.

Die Männermannschaft von SV Fortuna Großschwabhausen wiederum reist am Sonntag nach Weimar zum Punktspiel gegen unsere Erste. Anstoß ist auf dem Kunstrasenplatz um 15:00 Uhr. Ebenfalls ein Heimspiel hat unsere Zweite am Samstag gegen die Reserve vom TSV 1928 Kromsdorf. Los geht es auf dem Kunstrasenplatz am Samstag um 15:00 Uhr.