VFB Oberweimar (E-Mädels) Ein spannendes und ausgeglichenes Spiel

Bei nass-kaltem Wetter trat unsere Mannschaft motiviert in Bad Berka an. Nach einer kurzen Abtastphase und ersten Chancen für unsere Mädchen gelang Alma bereits in der 5. Minute die verdiente Führung zum 0:1. Unsere Spielerinnen zeigten eine konzentrierte Leistung in der ersten Halbzeit. Vor allem die zentrale Spielerin des Gegners wurde eng gedeckt, sodass Bad Berka kaum zu gefährlichen Abschlüssen kam. Das Spiel war insgesamt ausgeglichen, doch unsere Mannschaft hatte die besseren Chancen. Zur Halbzeit blieb es beim 0:1. In der zweiten Halbzeit begegneten sich beide Teams vorsichtig, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Großchancen blieben zunächst aus. In der dritten Spielphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften gute Chancen hatten. In der 6. Minute dieser Phase nutzte Bad Berka eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr und glich zum 1:1 aus. Auch in der letzten Spielphase agierten unsere Mädchen etwas zu passiv gegen die zentrale Spielerin der Gastgeberinnen. Dadurch kam Bad Berka vermehrt zu unbedrängten Abschlüssen, die jedoch nicht mehr zum Torerfolg führten. Fazit: Ein spannendes und ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften verdient einen Punkt mitnahmen. Damit hat unser Team ihre Tabellenführung verteidigt.