VfB Oberweimar (E-Junioreninnen) – Platz 2 in der Tabelle

1. VfB Oberweimar – FSV Silvester Bad Salzungen 0:1 Ein ausgeglichenes Spiel, in dem der Gegner in der 10. Minute einen schnellen Konter nutzte und das einzige Tor erzielte. Der VfB zeigte gute Ansätze, konnte aber keine seiner Chancen nutzen.

2. FC Zella-Mehlis – VfB Oberweimar 1:3 In der 3. Minute erzielte Alma nach einem starken Solo das 1:0. Nur wenige Minuten später leitete Charlotte über rechts einen Angriff ein und bediente Alma mit einem tollen Pass – 2:0. Zella-Mehlis verkürzte per Konter in der 12. Minute auf 2:1. Doch der VfB antwortete prompt mit dem 3:1 in der 13. Minute. Eine starke Leistung, mit viel Spielfreude und Einsatz.

3. SV Fortuna Großschwabhausen – VfB Oberweimar 0:1 Ein enges Spiel, das durch frische Kräfte nach den Wechseln entschieden wurde. Charlotte traf in der 10. Minute zum verdienten Siegtreffer.