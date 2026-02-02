VFB Oberweimar (E): absolvieren Endrunde der Hallenkreismeisterschaft von VFB Oberweimar · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Nachdem wir uns mit minimalistischen Ergebnissen (sechs mal 1:0) und ohne Gegentor für die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft qualifiziert hatten, ging es heute gegen die stärksten Kontrahenten des Fußballkreises Mittelthüringen. Im ersten Spiel wartete der TSV Magdala auf uns. Unsere Jungs brauchten eine Weile, um ins Turnier zu finden und hatten Glück, dass in der 5. Minute ein Tor für Magdala aberkannt wurde, da ein Handspiel vorausgegangen war. Danach übernahmen wir aber mehr und mehr die Initiative und erarbeiteten uns mehrere gute Chancen. Ein Tor gelang uns aber leider nicht, so dass das Spiel torlos endete.

Als nächstes stand das Stadtduell gegen den SC 1903 auf dem Plan. Auch hier wieder Glück für uns. Ein Eckball, der zu einem Tor durch den SC führte, wurde zurück gepfiffen, da der Ball nicht geruht hatte. Dann führte ein leichtfertig verlorener Ball im Mittelfeld zu einem Konter des SC, wobei unsere Verteidigung durch Schnelligkeit in der Bewegung und beim Passspiel ausgehebelt wurde und der SC in Führung ging. Auch wenn sich unsere Mannschaft mühte: Der SC war deutlich konsequenter und effizient im Abschluss. Nach dem 2:0 gingen die Köpfe bei uns runter und wir kassierten noch weitere zwei Tore. Als letzter Gegner wartete Traktor Teichel auf uns, die beide voran gegangenen Spiele gewonnen hatten. Bis zur Hälfte des Spiels hielten wir mit, dann fiel in der 5. Minute das 1:0 und bereits zwei Minuten das 2:0. Ein Eigentor nach einem Pass fast vom Eckstoßpunkt führte dann zum 3:0. Insgesamt konnten wir zwar heute nicht an die Leistungen der Vorrunden anknüpfen.