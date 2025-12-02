VFB Oberweimar: Die Zweite verliert in Wormstedt

Am Sonntag ging es für unsere Zweite bei kaltem und etwas von Regen angehauchtem Wetter zum Spitzenreiter nach Wormstedt. Die Gastgeber ließen auch nicht lange auf sich warten gingen direkt mit dem Anstoß und dem daraus folgenden Angriff in Führung und ließen auch in der Folge wenig zu. Die Zweite musste zunächst noch mit dem schwierigen Gelände zurechtkommen und schluckte in den ersten 31 Minuten noch zwei weitere Gegentore. Doch wer glaubte, die Zweite würde aufgeben, der täuschte sich. Schon vor Spielbeginn hatten Trainer Hüser und Kapitän Franke die Mannschaft eingeschworen, hier nicht kampflos vom Platz zu gehen und so konnte in Minute 34 nach starker Kombination über das Mittelfeld Dressel den eingelaufenen Mönnig im Strafraum in Szene setzen, der Davydov im Tor der Wormstedter aus kurzer Distanz keine Chance ließ. Nun schien wieder alles möglich, doch den Gastgebern, die auf ihrem eigenen Geläuf immer einen Schritt schneller waren, als der VfB, gelangen jedoch noch vor der Pause zwei weitere Tore. Bitter für den VfB.

Leider wurde es auch nach der Pause nicht besser. Zwar war die Zweite jetzt mehr drin in der Partie, aber die drei Tore dieser zweiten Halbzeit erzielte Wormstedt und so verlor der VfB am Ende sehr hoch mit 8:1. Trotzdem hielten unsere Männer bis zum Schluss an ihrer Einstellung fest und ließen trotz dieser deftigen Klatsche ihr Herz als Mannschaft auf dem Platz.