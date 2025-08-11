VFB Oberweimar: Die Zweite unterliegt im letzten Testspiel

eute ging es für unsere Zweite bei Hitze, strahlendem Sonnenschein und lauem Wind ins letzte Testspiel vor Saisonbeginn, diesmal zu Hause auf dem Lindenberg gegen Kreisligist SG VfB Apolda II. Die sehr gut eingespielten Gäste waren von Beginn an das bestimmende Team. Dennoch erzielte Bruno Michael zu unseren Gunsten in der 14. Minute per Abstauber nach einem starken Antritt von Posecker das erste Tor der Partie. Apolda spielte unbeirrt weiter und bestrafte Defensivfehler unserer Zweiten in der Summe eiskalt mit vier Gegentreffern. Dank Grether im Tor fiel die Niederlage nicht noch höher aus. Wir bedanken uns bei den Gästen und Schiedsrichter Kazmierczak für ein in allen Belangen sehr lehrreiches Testspiel.

Die Mannschaft freut sich trotz der Niederlage auf den Beginn der Saison in Pfiffelbach am kommenden Wochenende.