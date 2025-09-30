VFB Oberweimar: Die Zweite geht gegen Berlstedt leer aus

Heute ging es auswärts in Berlstedt bei kühlem Sonne-Wolkenwetter um ein Erfolgserlebnis nach der Heimniederlage gegen Schmiedehausen und danach sah es am Anfang auch aus. Die Hüsertruppe unter Kapitän Cremer war zu Beginn das klar bessere Team und ging schon in der 5. Minute früh in Führung. Ein Freistoß von Köditz landete nach Omars missglücktem Abschluss bei Husein, der mit einem platzierten Abschluss Langbein im Tor keine Chance ließ. Nur 5 Minuten später folgte das zweite Tor. Wolters Pass nach einem Zweikampf landete erneut bei Husein, dessen zentraler Abschluss Langbein durch die Finger rutschte. In der Folge behielt unsere Zweite das Zepter in der Hand, doch Berlstedt wurde langsam stärker und kam überraschend durch ein direktes Freistoßtor von Tröber zum 1:2 Anschlusstreffer. Das war auch der Pausenstand einer hitzigen Partie.

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt komplett, denn jetzt spielte Berlstedt auf. Offensivfußball sowie gute Ballbesitzphasen des VfB fanden kaum noch statt. In der 56. Minute fiel durch Apel der Ausgleich nach einem Kopfball gegen die Laufrichtung von Schneider. Irgendwie ging sprichwörtlich der Faden verloren. Und es wurde noch bitterer für unsere Männer, denn Tröber konnte in Minute 68 nach einem Konter die Partie für Berlstedt drehen. Danach fanden leider kaum noch nennenswerte Szenen statt. Die Zweite zahlte heute bitteres Lehrgeld nach einem euphorischen Start.