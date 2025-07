VFB Oberweimar: Deutlicher Sieg im ersten Vorbereitungsspiel

Unsere 1. Herren hatten heute den FSV Grün-Weiß Blankenhain zu Gast. Gegen das Team aus der Kreisoberliga gab es einen 9:1 Sieg. Bereits nach einer halben Stunde stand es durch Tore von Tim Carstens (Hattrick), Kasimier Scheffel und Ole Hoffmann 5:0 für Oberweimar. Ein Vorbereitungsspiel mitten in der Urlaubszeit darf man sicherlich nicht überbewerten. Aber so ein deutlicher Sieg ist schon ein kleines Achtungszeichen zumal unsere Jungs vor dem Spiel noch eine Laufeinheit im Webicht absolviert hatten. Unsere Zweite unterlag im ersten Testspiel gegen die SG SC 1910 Vieselbach II mit 1:5. Für unsere Erste folgt bereits am kommenden Sonntag, den 27.7. das nächste Testspiel beim SV Witterda (Kreisoberliga KFA Erfurt-Sömmerda). Anstoß ist dann um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz Witterda.