VFB Oberweimar : C1 startet erfolgreich in die KOL-Saison ⚽🎉

Mit einem so nicht zu erwartenden 11:3-Heimsieg gegen den SV 09 Arnstadt II übernehmen unsere C1-Junioren nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung 📊 der Kreisoberliga. Auch wenn die tapfer kämpfenden Arnstädter zu keiner Zeit aufsteckten und stets versuchten, mit langen Bällen hinter die Kette gefährliche Nadelstiche zu setzen, ging der erste Heimsieg des neuen Spieljahres auch in der Höhe in Ordnung. ✅ Immer wieder wurde der Ball gemeinschaftlich 🤝 schon in des Gegners Hälfte erobert und aus der Umschaltbewegung 🚀 schnell in die Schnittstellen gespielt. Diese beiden Schwerpunkte für das Spiel wurden mit dem Anpfiff sehr gut umgesetzt, sodass bereits zur Halbzeit eine 7:1-Führung zu Buche stand.

Alle Spieler ⚽ sammelten viel Spielzeit ⏳ und unterschiedliche Positionserfahrungen, sodass aus dem Motto der diesjährigen Saison „Wir gewinnen oder wir lernen“ für diesen Spieltag ein „Wir gewinnen und wir lernen“ bilanziert werden konnte. Wir bedanken uns bei den fairen Gästen 🙌 aus Arnstadt und dem umsichtigen Schiedsrichter 👏 Lennard Fricke. 👉

Für unser Team geht es weiter mit einem Testspiel in Mellingen am Donnerstag und dem ersten Auswärtsspiel 🚌 der Saison in Ballstedt am Sonntag.