VFB Oberweimar: C1 startet Abenteuer Kreisoberliga

Die C1 startete bereits zu Beginn der Ferien mit einigen Trainingseinheiten in die neue Saison, gilt es doch ein neues Team aus vielen talentierten Spielern des 2012er Jahrgang sowie einigen alten jungen Hasen aus der letztjährigen C-Mannschaft zu formen. Nachdem auch in den vergangen beiden Wochen einige Trainingseinheiten auf dem Programm standen, galt es am Wochenende in zwei Testspielen an drei Tagen vor allem, erste Schritte auf dem Großfeld zu gehen und maximale Spielzeit und viele unterschiedliche Positionserfahrungen für alle zu ermöglichen. Bei clever agierenden Emporianern stand trotz einiger vielversprechender Ansätze am Ende eine verdiente Niederlage zu Buche. Insbesondere das Verteidigen des langen, hohen Balls nach eigenem Ballverlusts lud einen kompakten und körperlich robusten Gegner zu Toren ein. Kein unübliches Phänomen bei Sprung von Klein- auf Großfeld.

Zwei Tage später war beim Gastspiel in Wickerstedt bereits eine Entwicklung erkennbar. Sowohl das mannschaftlich geschlossene Verschieben in Ballnähe, vor allem aber das unmittelbare Gegenpressing nach Ballverlust wurde bereits deutlich konsequenter betrieben. Die zahlreichen mitgereisten Eltern und Großeltern zeigten sich von der herrlichen Naturtribüne aus durchaus angetan von einem mutig agierenden VfB, bei dem die Innenverteidiger teilweise bis zum letzten Drittel aufrückten und der Torwart fast auf Höhe der Mittellinie mitspielten. Trotz einiger ansehnlicher Ballbesitzphasen zeigte sich jedoch noch deutliches Potenzial im Herausspielen von Torchancen, Spiel hinter die Kette und dem konsequenten Abschluss in Tornähe. So stand am Ende dank sehenswerter Tore ein knapper, aber verdienter 3:2 Auswärtssieg mit durchaus zufriedenen Gesichtern auf VfB-Seite.