VFB Oberweimar: C1 mit Herz und starken Nerven in der Finalrunde

Nach dem Hallenmarathon vom Vorwochenende mit drei Turnieren in zwei Tagen stand am Samstag nachmittag für die C1 die HKM-Zwischenrunde in Kranichfeld auf dem Programm. In einem starken Teilnehmerfeld mit nur vier Mannschaften war von vornherein klar, dass man sich wenig Fehler erlauben konnte, um sich als eines von zwei Teams für das Finalturnier zu qualifizieren.

Umso bedröppelter die Gesichter, als man im Auftaktspiel gegen die robusten Martinrodaer weder im Kopf noch mit den Füßen den eigenen Ansprüchen gerecht wurde und unnötig, aber letztlich nicht unverdient 0:2 unterlag. Wer glaubte, dass damit dass Turnier gelaufen sei unterschätzte den mannschaftlichen und charakterlichen Reifeprozess unseres Teams. Im zweiten Spiel wurde Kirchheim über 10min schier überrannt. Am Ende stand ein 2:0 Erfolg, der deutlicher hätte ausfallen können, ja müssen. Und aufgrund der Ergebnisse der anderen Spiele rieb man sich auf Seiten der Oberweimarer verwundert wie erfreut die Augen, dass im abschließenden Derby gg. SC 2. schon ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen würde. Von dieser vermeintlich komfortablen Ausgangslage ließen sich unsere Jungs aber zu keiner Zeit beirren, sondern erkämpften und erspielten sich mit einer leidenschaftlichen, begeisternden Leistung einen 2:1 Erfolg, der keine Fragen zum verdienten Finaleinzug offenließ.

Am Ende glückliche Gesichter bei allen. Ein besonderes Kompliment an alle Spieler, die zur Unterstützung mitgereist waren, obwohl sie nicht im Spieltagskader standen sowie Dank an die sehr guten Gastgeber in Kranichfeld.