VfB Oberweimar C1 meistert Hallen-Doppelpack mit Bravour

Am Vormittag stand zunächst die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft in der Weimarer Nordhalle auf dem Plan. Dort präsentierte sich das Team in sehr guter Verfassung und qualifizierte sich letztlich souverän für die Zwischenrunde. Besonders die starke Vorstellung gegen den großen Favoriten aus Blankenhain unterstrich die Qualität und den Fokus der Mannschaft. Damit war der Tag eigentlich schon ein Erfolg.

Hallentage beim VfB Oberweimar sind derzeit nichts für schwache Waden. Am Samstag absolvierte die C1-Junioren gleich das volle Hallenprogramm – mit zwei Turnieren an einem Tag und durchweg überzeugenden Leistungen.

Doch statt Verschnaufpause ging es direkt weiter. Während ein Häuflein Aufrechter bereits die Reise in den Thüringer Wald zum Hallenturnier nach Großbreitenbach antrat, folgten nach Abschluss der HKM noch weitere Jungs nach. Trotz des intensiven Vormittags war auf dem Feld kaum zu spüren, dass bereits ein Turnier in den Beinen steckte. Nach einem 2:2 zum Auftakt gegen den FSV Großbreitenbach II fand der VfB schnell in den Rhythmus. Es folgten überzeugende Siege gegen den Gastgeber (4:1), Fortuna Großschwabhausen (2:0) und Germania Ilmenau (1:0). Lediglich gegen den späteren Turniersieger SC 07 Schleusingen musste man sich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Am Ende standen 10 Punkte, ein Torverhältnis von 10:5 und ein starker zweiter Platz unter sechs Mannschaften.

Sicherlich wäre sogar noch mehr möglich gewesen, dennoch überwog die Zufriedenheit. Fazit eines langen Hallentages: Kopf klar, Beine müde, Ergebnis top. Ein schöner Ausflug – und ein herzliches Dankeschön an den FSV Großbreitenbach für die Einladung.