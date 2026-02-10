VFB Oberweimar (C): Turniersieg über Bande

So kann man das wieder hervorragend organisierte Hallenturnier um den Hornsberg-Cup in Großrudestedt beschreiben. In der wunderbar kleinen, engen Halle durfte unsere C1 nochmal alles zeigen, was man sich in einer langen Hallensaison (es war das siebte Hallenturnier innerhalb von fünf Wochen) erarbeitet hatte. Ein kleines Feld mit Bande, maximal freie Regeln, aber ein Futsalball als Spielgerät sorgten dafür, dass es ein Hallenspektakel wurde, wie man es sich nur wünschen konnte: Ohne Unterbrechungen, ohne Ball im Aus, ohne unnötige Pfiffe…einfach 10min volle Intensität mit und gegen den Ball.

Für unsere Jungs sollte es ein Festtag werden: Mit großer Dominanz und vielen schnellen, flüssigen Kombinationen wurden die ersten beiden Spiele mit 9:1 gegen Oberheldrungen und 7:0 gegen Vieselbach / Hochstedt II gewonnen. Gegen die Gastgeber von Großrudestedt I folgten auf eine schnelle 2:0 Führung die fünf schwächsten Turnierminuten, so dass das Spiel verdient mit 2:2 endete und schnell klar wurde, dass aufgrund des besten Torverhältnisses im letzten Spiel ein Sieg gegen Großrudestedt II ein Sieg den Turniersieg bedeuten würde. Mit 6:0 konnte das Team alle Fragen beantworten und belohnte sich mit einem von allen Seiten anerkannten verdienten Titel.