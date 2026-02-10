VFB Oberweimar (C): Turniersieg über Bande

So kann man das wieder hervorragend organisierte Hallenturnier um den Hornsberg-Cup in Großrudestedt beschreiben. In der wunderbar kleinen, engen Halle durfte unsere C1 nochmal alles zeigen, was man sich in einer langen Hallensaison (es war das siebte Hallenturnier innerhalb von fünf Wochen) erarbeitet hatte. Ein kleines Feld mit Bande, maximal freie Regeln, aber ein Futsalball als Spielgerät sorgten dafür, dass es ein Hallenspektakel wurde, wie man es sich nur wünschen konnte: Ohne Unterbrechungen, ohne Ball im Aus, ohne unnötige Pfiffe…einfach 10min volle Intensität mit und gegen den Ball.
Für unsere Jungs sollte es ein Festtag werden: Mit großer Dominanz und vielen schnellen, flüssigen Kombinationen wurden die ersten beiden Spiele mit 9:1 gegen Oberheldrungen und 7:0 gegen Vieselbach / Hochstedt II gewonnen. Gegen die Gastgeber von Großrudestedt I folgten auf eine schnelle 2:0 Führung die fünf schwächsten Turnierminuten, so dass das Spiel verdient mit 2:2 endete und schnell klar wurde, dass aufgrund des besten Torverhältnisses im letzten Spiel ein Sieg gegen Großrudestedt II ein Sieg den Turniersieg bedeuten würde. Mit 6:0 konnte das Team alle Fragen beantworten und belohnte sich mit einem von allen Seiten anerkannten verdienten Titel.
Viele erfreuliche Dinge kamen letztlich zusammen: 1.) Eine Mannschaft, der vom Trainer die volle Verantwortung für Aufstellung und Wechsel im gesamten Turnierverlauf übertragen wurde. Ganz selbstverständlich gönnte sich das Team gegenseitig eine absolute Gleichverteilung der Spielzeiten. Ein schöner nächster Entwicklungsschritt als Trainer aus der Zuschauerperspektive beobachten zu können, wie sich das Truppe einmal selbst durch das Turnier trug. 2.) Erfolgserlebnisse für alle: Mit 12 Spielern angereist konnten fast alle Feldspieler Tore erzielen. Lediglich Vova blieb ein Tor zur Krönung verwehrt, dieser hatte angesichts der meisten Torvorlagen im Team aber auch gar keine Gelegenheit für derartige Nichtigkeiten… 3.) Last but not least wurde unser Filmon, vollkommen zurecht und unter tosendem Applaus aller Anwesenden von den anderen Trainern zum besten Spieler des Turniers gewählt. Die bestmögliche Antwort auf die unsäglichen Äußerungen eines einzelnen erwachsenen Zuschauers während des letzten Spiels, die in ihrer Bodenlosigkeit hier nicht wiederholt werden sollen. Ein Dank an die Gastgeber für die klare Reaktion dazu. Und auch von uns in aller Klarheit: Fili gehört zu uns! Und wer sich mit Fili anlegt, legt sich mit uns allen an!
So beendete trotz allem ein sich an sich selbst berauschendes VfB-Team die Hallensaison mit einem verdienten Titel und geht nun voller Vorfreude der nahenden Rückrunde entgegen.