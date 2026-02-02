VFB Oberweimar (C): Hallenkreismeisterschaft Finale

Mit einer klaren Vorgabe des Trainerteams sind wir in die Endrunde gestartet: Spaß haben, das Finale als Erlebnis mitnehmen – und allen Spielern Einsatzzeiten geben, mindestens zwei Spiele für jeden, der da ist. Krankheitsbedingt mussten wir kurzfristig auf einige Stammspieler verzichten. Umso höher ist die Leistung der Mannschaft einzuschätzen, die in Apolda auf dem Feld stand. Wir sind sehr stolz auf alle Jungs, die dabei waren und alles investiert haben.

VfB Oberweimar – FSV Martinroda 1:0 Ein Auftakt nach Maß. Wir starten strukturiert, ruhig und taktisch diszipliniert. Das Tor fällt nach einem sauber herausgespielten Angriff: Marlon Scherer trifft nach Vorlage von Mitja Wenk. Defensiv bleiben wir konzentriert und bringen den Sieg souverän über die Zeit.

Ein ganz besonderer Faktor an diesem Tag war aber auch das, was von den Rängen kam: Viele Freunde, Verwandte und Familienangehörige hatten sich komplett in Rot auf der Tribüne versammelt – bewaffnet mit Krachmachern, Stimmen und Herz. Dieser rote Block war laut, präsent und jederzeit da. Vielen Dank für diese wahnsinnige Unterstützung – für die Jungs und auch für uns Trainer war das etwas ganz Besonderes.

VfB Oberweimar – SV Germania Ilmenau 0:3 Gegen den späteren Hallenkreismeister entscheiden Details. Beim ersten Gegentor führen wir den Zweikampf nicht konsequent bis zum Ende – eine Sekunde Unachtsamkeit reicht. Das zweite Gegentor ist gut herausgespielt. Beim dritten wird Arthur Kotsch im Tor vom Ball überrascht, der aus dem Gewühl plötzlich vor ihm auftaucht, sodass er nicht mehr rechtzeitig reagieren kann. Lehrreich – und ein wichtiger Entwicklungsschritt für die Mannschaft.

VfB Oberweimar – GW Blankenhain 1:0 Defensiv maximal gefordert, vorne eiskalt. Blankenhain drückt gefühlt mit 20:1 Torchancen, trifft zweimal den Pfosten und scheitert immer wieder an Thommy Steinmetz, der mit zahlreichen starken Paraden das Tor vernagelt. Das entscheidende Tor erzielt Theo Stader . Viel Unglück im Abschluss bei Blankenhain – und viel Einsatz, Wille und Zusammenhalt bei uns.

VfB Oberweimar – FC Saalfeld II 0:4 Unser schwächstes Spiel im Turnier. Uns fehlt über weite Strecken die Freilaufbewegung, viele Bälle kommen wie ein Bumerang zurück. Saalfeld nutzt das konsequent aus. Auch solche Spiele gehören zu einer Endrunde dazu.

VfB Oberweimar – SV BW Schmiedehausen 1:1 Ein intensives Spiel gegen ein starkes Team aus der Kreisliga – als einzige Mannschaft dieser Spielklasse in der Endrunde eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Wir bleiben mutig, spielen weiter unseren Fußball und kommen zu Chancen. Das Tor für uns erzielt Leo Niemeyer nach Vorlage von Mitja Wenk. Am Ende fehlt uns ein einziges Tor, um den zweiten Platz klarzumachen. Natürlich sind die Jungs vereinzelt ein wenig traurig, im letzten Spiel die Pille nicht zum zweiten Platz über die Linie gedrückt zu haben.

Aber es gibt allen Grund, stolz zu sein. Vierter von 36 Teams – das haben 32 andere nicht geschafft. Und schon gar nicht mit einem so jungen Kader. Auch heute mussten wir uns fußballerisch in einem Feld mit den Top 4 der Kreisoberliga vor niemandem verstecken. Mit Mut, Struktur, Teamgeist – und einem roten Block im Rücken. Ein richtig starker Auftritt des VfB Oberweimar.