VFB Oberweimar (B): Nass, nässer, Pokal!

Was für ein Halbfinale am Lindenberg – oder besser gesagt: was für eine Regenschlacht! Am Sonntagvormittag, 19. April, mit zehn Minuten Verspätung, ausgelöst durch ein kräftiges Gewitter, startete das Pokalduell unserer B-Jugend gegen Eintracht Bad Berka unter denkbar widrigen Bedingungen. Der Regen prasselte unaufhörlich, doch beide Teams nahmen die Herausforderung an. Bad Berka erwischte zunächst den besseren Start und ging in Führung. Doch unsere Jungs hielten dagegen und Moritz Kleinjung sorgte nach Assist durch Gustav Erler mit seinem Treffer für den verdienten 1:1-Pausenstand.

In der Kabine dann ein ungewohntes Bild: Trikots wurden ausgewrungen, Wasser aus den Schuhen gekippt – durchatmen, sammeln, weitermachen. Nach der Pause setzte Bad Berka erneut Akzente und zog auf 3:1 davon. Doch der VfB Oberweimar gab sich nicht auf. Kurz vor Schluss kam es durch Otto Beberhold nach Vorlage von Rafael Oroz zum Anschlusstreffer. In den letzten Minuten war der Ausgleich greifbar nah – mit viel Druck, Einsatz und guten Chancen. Auch weil auf unserer Seite Levi Stölzel unglaubliche Torwartqualitäten zeigte. Doch das entscheidende Tor wollte nicht mehr fallen. Am Ende steht eine knappe Niederlage in einem Spiel, das allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Die „Regenschlacht vom Lindenberg“ hat einmal mehr gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt: Kampfgeist, Willensstärke und echter Teamgeist!