VFB Oberweimar: Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt

Nach sechs Jahren und drei Aufstiegen ist es geschafft: Die 1. Herren des VfB Oberweimar spielen künftig in der Kreisoberliga – eine beeindruckende Entwicklung! Ein Blick in die Vereinschronik zeigt, wie besonders dieser Erfolg ist: Über 40 Jahre muss man zurückgehen, um eine vergleichbare Leistung zu finden. Spätestens nach dem souveränen 5:0-Auswärtssieg in Kromsdorf gab es kein Halten mehr. Die Partie ist schnell erzählt: Der VfB Oberweimar übernahm von Beginn an die Kontrolle gegen einen stark ersatzgeschwächten TSV Kromsdorf, dem gleich mehrere Leistungsträger fehlten – insgesamt mussten die Gastgeber den Ausfall von acht potenziellen Stammspielern verkraften. Dennoch warf der TSV kämpferisch alles in die Waagschale und hielt mit großem Einsatz dagegen. Spielerisch jedoch dominierte der VfB klar das Geschehen. Top-Torjäger Tim Carstens brachte seine Farben bereits in der 13. Minute per Kopf in Führung. Auch danach ging es fast ausschließlich in eine Richtung, und Kuhn erhöhte wenig später auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild: Oberweimar bestimmte das Spielgeschehen, musste jedoch bis zur 70. Minute warten, ehe erneut Kuhn traf. In der Schlussphase schraubten Behr sowie Köditz per Handelfmeter (80./86.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Schiedsrichter René Heinze leitete die faire Partie souverän und beendete sie nach 91 Minuten. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel beim VfB Oberweimar keine Grenzen mehr: Der dritte Aufstieg in sechs Jahren war perfekt. In der kommenden Saison darf sich der VfB auf spannende Derbys freuen – unter anderem gegen Empor Weimar und den Schöndorfer SV, sofern beide Teams die Klasse halten können.