VFB Oberweimar (A): Niederlage trotz guter Leistung

Unsere A-Junioren haben heute bei der SG Wachsenburg Haarhausen mit 1:3 verloren. Wie letzte Woche gab es einen schnellen Elfmeter gegen unsere Jungs, der auch zum 0:1 führte. In der Folge war man zwar spielerisch besser, aber nicht zwingend genug. In der 2. Halbzeit erhöhte unser Team den Druck, bekam aber 2 Kontertore, eines davon aus einer eigentlich nicht zu übersehenden Abseitsposition. Generell agierte der Schiedsrichter recht unglücklich. In der Folge spielte nur noch Oberweimar, hatte auch viele Chancen, kam bei teilweise starkem Regen aber leider nur noch zum 1:3.