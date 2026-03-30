VFB Oberweimar 2: Verdienter Sieg

– Foto: VFB Oberweimar

Unsere 2. Herren hatten am Samstag den SV Fortuna Frankendorf zu Gast. Die Zuschauer, die trotz Kälte und Dauerregen den Weg zum Lindenberg fanden, sahen eine engagierte Leistung unseres Teams. Von Anfang an konnte unsere Zweite mit Schnelligkeitsvorteilen und guten Kombinationen die Abwehr der Frankendorfer unter Druck setzen. Mit einen direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern eröffnete der agile Noah Posecker den Torreigen für Oberweimarer in der 7. Minute. In den letzten Viertelstunde vor der Halbzeitpause konnte das Ergebnis sogar auf 4:0 erhöht werden. Hervorzuheben ist hier ein sehr schön herausgespieltes Tor von Jasper Riedel nach tollem Pass von Noah Posecker. Die wenigen Angriffe der Frankendorfer konnte die VfB-Verteidigung entschärfen.

Zu Beginn der 2. Halbzeit ersetzte Sven Patron auf der Verteidigerposition Kayugh Lück. Einen der wenigen Angriffe der Frankendorfer führte zum einzigen Gegentor, wobei unser sonst sehr gut agierender Torwart Arthur Grether etwas mithalf. Kurze Zeit später erzielte Bruno Michael mit einem schönen Heber über den Tormann das 5:1. Den Endstand stellte Jasper Riedel mit einem Doppelpack her. Mit den Wechseln von Paul Bärwolf gegen Bruno Michael, Moritz Schneider für Jasper Riedel und Angel Alexander Martinez für Bahaa Al Hussein bekam noch die gesamte Auswechselbank Einsatzminuten. In zwei Wochen geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Schmiedehausen.