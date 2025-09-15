VFB Oberweimar 2: Schmerzhafte Niederlage

Unsere Zweiten musste heute die erste Saisonniederlage hinnehmen. BW Schmiedehausen ging früh durch einen Konter in Führung. Anschließend dominierte aber unser Team das Spiel. Speziell Aws Omar und Athur Mönnig kurbelten das Angriffsspiel immer wieder an. Nur der letzte Pass war zu ungenau oder der gute Torwart vereitelte die Torchancen. Erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit sorgte dann Aws Omas für den verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel. BW Schmiedehausen kam besser aus der Pause und erspielte einige gute Chancen. Dem VfB Oberweimar gelang es erst Mitte der zweiten Halbzeit, das Spiel wieder offen zu gestalten gegen eine teilweise überhart agierende Abwehr von Schmiedehausen (4 gelbe Karten). Ein guter Fernschuss vom agilen Noah Posecker traf leider nur den Pfosten. Als alle dachten, es bleibt beim Unentschieden, schloss der Gegner einen Konter mit dem 1:2 ab.