VFB Oberweimar 2: Pleite zum Abschluss

Am Samstag ging es für die Zweite nach Berlstedt ins letzte Saisonspiel bei sommerlicher schwüler Luft. Während Berlstedt für den sicheren Klassenerhalt noch mindestens einen Punkt benötigte, ging es für unsere Männer um nichts mehr. Trotzdem wollte die Mannschaft die Punkte nicht wegschenken. Unsere Zweite war sofort drin in der Begegnung. Offensiv gelang nicht viel, denn Berlstedt verteidigte von Anfang an effizient die Angriffe unserer Truppe. Berlstedt setzte auf lange Bälle in die Tiefe, doch Franke, Dressel, Schaub und Cremer machten hinten alles dicht. Besonders Cremer verhinderte mit tollen Abwehraktionen, teilweise auch als letzter Mann, einige sehr aussichtsreiche Angriffe der Berlstedter durch die gesamte Partie hindurch. In der 26. Minute musste unsere Zweite das ziemlich ärgerliche und einzige Gegentor der Partie hinnehmen, bei dem ein missglückter langer Ball von Nowinsky von der Mittellinie aus direkt im Tor landete. Der Ball setzte hierbei jedoch kurz vor dem Tor so unglücklich auf einer Rasenkante auf, dass Torhüter Kreutz, der ein gutes Spiel machte, leider nur das Nachsehen blieb. Das war der Halbzeitstand.

Auch nach der Pause plätscherte die Partie vor sich hin, aber unsere Männer liefen trotz des Rückstandes durchgehend gegen das Berlstedter Abwehrbollwerk an. Doch die junge Mannschaft um Trainer Hüser fand nicht den richtigen Hebel und belohnte sich leider nicht. Trotz dieser vermeidbaren Niederlage kann man nun gut gelaunt in die Sommerpause gehen. Hinzu kommt der mit nur 17 gelben Karten und ohne Platzverweise erarbeitete Titel „Fairnessmeister der 1. Kreisklasse Nord“, den man bei der tollen Mannschaftsentwicklung und -stimmung durch diese durchwachsene erste Saison in der 1. Kreisklasse gerne mitnimmt. Wir bedanken uns bei den Gastgebern und Schiedsrichter Guse für dieses Spiel.