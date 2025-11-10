VFB Oberweimar 2: Nichtangriffspakt und Schiri-Chaos

Am Sonntag ging es für unsere Zweite auswärts in Apolda zur SG Moorental. Bis zum Anpfiff war die Stimmung beider Mannschaften und ihrer Fans gut und voller Vorfreude, trotz kaltem Novembergrau. Es entwickelte sich ein Spiel mit harter Zweikampfführung in einer angespannte Atmosphäre. Aus VfB-Sicht nicht geahndeten Situationen entwickelten sich im Gegenzug Tore für die Gastgeber und so stand es bereits 4:0 zur Halbzeit. Eric Scherneck, Schröder und Lorenz Scherneck besorgten die Treffer für Moorental. Die Stimmung unserer Zweiten war am Tiefpunkt und man fand keine passende Antwort auf die sehr robuste Zweikampfführung der Gastgeber. Zudem musste Von der Weth nach zwei eindeutigen Fouls verletzt ausgewechselt werden. Wir wünschen gute Besserung!

Trotzdem motivierte Trainer Hüser seine junge Truppe noch einmal alles zu probieren und so begann die Zweite Hälfte direkt mit einem Elfmeter für Oberweimar, den Wolter frech in die Mitte netzte. Die Mannschaft um Kapitän Mönnig kam jetzt etwas besser ins Spiel. Doch Moorental machte es clever, wartete auf Konter und bekam zu Recht einen Elfmeter in der 75. Minute zugesprochen, den Lorenz Scherneck erneut verwandelte. Danach kamen leider wieder mehr negative Emotionen ins Spiel und so gab es kurz darauf den unschönen Höhepunkt der Partie. Fans der Gastgeber beleidigten mehrmals unsere Spieler Omar und Al Hussein mit rassistischen Beleidigungen. Daraufhin beschloss das VfB-Team in Rücksprache mit dem Schiedsrichter und dem Gastgeber das Spiel zu unterbrechen. Nach kurzer Beratung mit Moorentals Kapitän Bach einigte man sich das Spiel mit einem »Nichtangriffspakt« zu beenden. Fairerweise entschuldigten sich die Spieler Moorentals für das Verhalten ihrer Fans und so endete das Spiel 5:1.