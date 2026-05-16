VfB Obertürkheim: "Natürlich wurde nach dem Spiel ordentlich gefeiert"

Das Finale des Frauen-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen auf dem Sportgelände des TSV Bernhausen bot den Zuschauern ein hochemotionales Szenario. Der VfB Obertürkheim traf auf die Sportvg Feuerbach, jenen Kontrahenten, der das Turnier in den vergangenen sechs Jahren ununterbrochen gewonnen hatte. Entsprechend groß war die Erleichterung und der Jubel im Lager des VfB nach dem Schlusspfiff.

VfB-Trainer Valon Kica hob gegenüber FuPa die Bedeutung des Erfolges hervor: „Natürlich wurde nach dem Spiel ordentlich gefeiert – vor allem, weil der Sieg nach so einem intensiven und emotionalen Finale zustande gekommen ist. Gegen einen Gegner wie Feuerbach, der den Pokal die letzten sechs Jahre gewonnen hat, ist das etwas ganz Besonderes.“ Die Emotionen seien nach dem Schlusspfiff kaum noch aufzuhalten gewesen und man habe gespürt, wie viel dieser Erfolg der Mannschaft bedeute. Die Spielerinnen hätten sich den Titel mit „unglaublichem Einsatz, Teamgeist und Mentalität verdient“ und feierten in Obertürkheim bis in die Morgenstunden.

Ein packender Schlagabtausch in der regulären Spielzeit

Das sportliche Geschehen hielt, was die Paarung versprach. In der 19. Minute brachte Jessica Wagner den VfB Obertürkheim mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Sportvg ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Katharina Gursch glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel geriet der VfB durch ein Tor von Hanna Tegelmann in der 47. Minute mit 1:2 in Rückstand.

Für Valon Kica entwickelte sich die Partie dennoch zu einem optimalen Endspiel: „Das Endspiel war aus meiner Sicht genau das Finale, das man sich als Trainer wünscht: intensiv, spannend und emotional bis zur letzten Minute. Beide Mannschaften haben alles investiert und es war über die gesamte Spielzeit ein sehr umkämpftes Spiel.“ Feuerbach habe eindrucksvoll gezeigt, warum sie die vergangenen Jahre den Pokal dominiert hatten. Umso erfreulicher sei es für den VfB, dass die Mannschaft selbst nach dem späten Rückstand nie aufgegeben habe.

Mentale Stärke in der Schlussphase

Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, belohnte sich der VfB für seine unermüdlichen Bemühungen. In der 85. Minute erzielte Amelie Grauer das erlösende 2:2. Da es nach 90 Minuten keine Verlängerung gab, sondern direkt das Elfmeterschießen folgte, war Nervenstärke gefragt. Laut Trainer Valon Kica gab der unerschütterliche Glaube den Ausschlag in dieser kritischen Phase: „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht vor allem unsere mannschaftliche Geschlossenheit und der unbedingte Glaube an uns selbst. Wir lagen bis zur 85. Minute noch mit 1:2 hinten, aber die Mannschaft hat zu keinem Zeitpunkt aufgehört, an ihre Chance zu glauben. Jede Spielerin hat weiter alles investiert und genau diese Mentalität hat uns ermöglicht, das Spiel noch zu drehen.“

Besonders beeindruckend sei die mentale Stärke des Teams gewesen. In einer solchen Situation und später auch im Elfmeterschießen brauche man Ruhe, Mut und Selbstvertrauen. Die Disziplin, der enorme Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Unterstützung von außen hätten dem Team zusätzliche Energie gegeben.

Der Lohn für eine konstante Entwicklung

Im fälligen Elfmeterschießen behielt der VfB Obertürkheim schließlich die Oberhand und entschied das Gesamtresultat mit 5:2 für sich. „Dass wir das Spiel noch drehen und uns dann im Elfmeterschießen durchsetzen konnten, zeigt einfach die enorme Mentalität und den Charakter dieser Mannschaft“, bilanzierte Valon Kica den Ausgang des Krimis.

Das Ziel zu Beginn des Pokalwettbewerbs war noch allgemeiner Natur gewesen, wie der Trainer erklärte: „Unser Ziel war es grundsätzlich, im Pokal so weit wie möglich zu kommen und uns mit starken Mannschaften zu messen. Aber natürlich gilt: Wenn man erst einmal so weit gekommen ist und der Pokal plötzlich greifbar nah ist, dann möchte man ihn am Ende auch gewinnen.“ Das Team sei mit gutem Selbstvertrauen ins Finale gegangen, da es im gesamten Wettbewerb sehr starke Leistungen gezeigt habe. Nun mache der tatsächliche Gewinn des Pokals alle Beteiligten extrem stolz.

Ein unvergesslicher Meilenstein der Vereinsgeschichte

Für den Verein und das gesamte Umfeld hat dieser Triumph bleibenden Wert, weshalb die Trophäe eine angemessene Würdigung erfahren wird. „Der Pokal wird definitiv einen besonderen Platz bekommen. Nicht nur wegen des Titels selbst, sondern auch wegen der Geschichte dahinter“, betont Valon Kica abschließend. Gegen einen Serienpokalsieger im Elfmeterschießen zu gewinnen, mache diesen Erfolg für die Mannschaft, den Verein und das gesamte Umfeld unvergesslich. Der Pokal stehe sinnbildlich für die harte Arbeit, den Zusammenhalt und die Entwicklung, die das Team genommen hat.