VfB Neuhütten - VfL Obereisesheim 1:1 (0:0)

Im letzten Saisonspiel fanden sich die Gäste zunächst besser zurecht und waren zumeist im Vorwärtsgang zu

finden. Nach kurzer Anlaufzeit kam aber auch der VfB ins Spiel und zeigte eine ansprechende spielerische und

kämpferische Leistung. Mitte der ersten Halbzeit hatte man mehrere klare Gelegenheiten, konnte aber keine

davon verwerten. Doch auch Obereisesheim hatte Chancen, bis zur Pause blieb es jedoch torlos.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatte die Mannschaft aus dem Neckarsulmer Teilort. Ein sehr gut

gespielter und kaum zu verteidigender Standard führte zum 0:1 (49.). Wenig später vergab Patrick Köhler die

dicke Gelegenheit zum Ausgleich, nur kurz darauf machte er es besser und traf zum 1:1 (60.). Bis zum

Spielende lieferten sich beide Teams eine offene Partie, Tore fielen aber keine mehr. So endete die jederzeit

faire Begegnung mit 1:1.