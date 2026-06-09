VfB Neuhütten - TSV Weinsberg 3:2 (2:0)

Im Spiel gegen den TSV Weinsberg hatte der VfB die Chance, den Kontakt zum fünften Tabellenplatz
herzustellen. Dabei machte in einer offenen Partie die Effizienz in der ersten Halbzeit den Unterschied. Während
der VfB zu zwei guten Gelegenheiten kam und diese durch Silas Mehl (15.) und Patrick Köhler (33.) nutzen
konnte, scheiterten die Gäste zweimal am gut parierenden Luca Hasenmayer im VfB-Gehäuse. So wurden mit
einem 2:0 für den VfB die Seiten gewechselt.
In die zweite Halbzeit starteten die Gäste besser und konnten früh zum 1:2 verkürzen (50.). Im Anschluss folgte
eine sehr faire Aktion des TSV Weinsberg: der Schiedsrichter wollte Jean-Pierre Löffler wegen einer angeblichen
Schwalbe mit Gelb-Rot des Feldes verweisen, die Weinsberger korrigierten die Entscheidung jedoch und der
Schiedsrichter sprach den Platzverweis nicht aus. Ausgerechnet Jean-Pierre Löffler war es dann, der nach 64
Minuten zum 3:1 traf. Dieser Vorsprung hielt bis in die Schlussphase, doch als Weinsberg zum 2:3 traf wurde es
nochmals eng (86.). Der VfB rettete das Ergebnis aber über die Zeit und sicherte sich die drei Punkte.