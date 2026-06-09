VfB Neuhütten - TSV Weinsberg 3:2 (2:0)

Im Spiel gegen den TSV Weinsberg hatte der VfB die Chance, den Kontakt zum fünften Tabellenplatz

herzustellen. Dabei machte in einer offenen Partie die Effizienz in der ersten Halbzeit den Unterschied. Während

der VfB zu zwei guten Gelegenheiten kam und diese durch Silas Mehl (15.) und Patrick Köhler (33.) nutzen

konnte, scheiterten die Gäste zweimal am gut parierenden Luca Hasenmayer im VfB-Gehäuse. So wurden mit

einem 2:0 für den VfB die Seiten gewechselt.

In die zweite Halbzeit starteten die Gäste besser und konnten früh zum 1:2 verkürzen (50.). Im Anschluss folgte

eine sehr faire Aktion des TSV Weinsberg: der Schiedsrichter wollte Jean-Pierre Löffler wegen einer angeblichen

Schwalbe mit Gelb-Rot des Feldes verweisen, die Weinsberger korrigierten die Entscheidung jedoch und der

Schiedsrichter sprach den Platzverweis nicht aus. Ausgerechnet Jean-Pierre Löffler war es dann, der nach 64

Minuten zum 3:1 traf. Dieser Vorsprung hielt bis in die Schlussphase, doch als Weinsberg zum 2:3 traf wurde es

nochmals eng (86.). Der VfB rettete das Ergebnis aber über die Zeit und sicherte sich die drei Punkte.