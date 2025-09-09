VfB Neuhütten - TSV Löwenstein 2:5 (0:3)

Die Gäste gingen bereits mit dem ersten Angriff nach 45 Sekunden in Führung. In der Folge spielte der VfB recht

gefällig und kam mehrfach in aussichtsreiche Positionen, doch in letzter Konsequenz agierte Neuhütten vor dem

Tor zu umständlich und ungefährlich und brachte den gegnerischen Schlussmann kaum in Verlegenheit. Anders

die Löwensteiner, die durch schnörkelloses und zielstrebiges Angriffsspiel immer wieder große Lücken in der

Neuhüttener Defensivarbeit aufdeckten und so durch weitere Treffer (22., 43.) zu einer 3:0-Halbzeitführung

kamen.

Der VfB erwischte einen guten Start in die zweite Hälfte und konnte per Nachschuss bei einem Foulelfmeter

durch Johannes Haderecker verkürzen (62.). Doch die Hoffnung währte nicht lange: per Foulelfmeter gelang den

Gästen die endgültige Entscheidung (69.). Dem TSV gelang noch ein weiterer Treffer (80.), ehe Mario Bosch

zum 2:5 verkürzen konnte (84.). Der VfB gab sich trotz des klaren Rückstandes nicht auf, eine weitere

Resultatsverbesserung gelang aber nicht mehr. So verlor der VfB zum Auftakt mit 2:5 und zahlte reichlich

Lehrgeld gegen einen Gegner, der die Fehler des VfB konsequent ausnutzte.