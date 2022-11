VfB Neuhütten - TSV Hessental 2:2 (1:2)

Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung. Neuhütten fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel präsentierte sich defensiv sehr ungeordnet. Hessental kam zu Möglichkeiten, konnte aber nicht nachlegen. Mit dem ersten vernünftigen Spielzug glich Neuhütten aus. Nun war der VfB offensiv besser im Spiel und hatte Pech bei einem Pfostentreffer. Allerdings ließ man zuviele Möglichkeiten für Hessental zu und so ging der TSV erneut in Führung.

Aus der Halbzeit kam der VfB deutlich verbessert. Traf man zunächst nochmals den Pfosten, gelang kurz darauf dann doch der Ausgleich. Im Anschluss hatte der VfB nun seine Möglichkeiten das Spiel zu drehen, unter anderem landete das Leder zum dritten Mal am Aluminium. Von den Gästen kam in der zweiten Halbzeit kaum noch etwas. Der VfB schaffte den entscheidenden Treffer aber nicht mehr und so endete die Partie 2:2. Die erste Hälfte ging an Hessental, die zweite an Neuhütten. So gesehen ein gerechtes Ergebnis.