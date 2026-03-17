VfB Neuhütten - TSV Heinsheim 5:4 (4:2)

Die Gäste gingen mit dem ersten Angriff in Führung (2.). Der VfB antwortete mit druckvollem Angriffsspiel und

nutzte seine Torchancen konsequent aus. Marvin Lang (10./Foulelfmeter), Jean-Pierre Löffler (11.), Luca

Hammel (20.) und erneut Marvin Lang (24./Foulelfmeter) sorgten für ein scheinbar beruhigendes 4:1.

Postwendend gelang Heinsheim das 2:4 (26.). Der VfB ließ nun deutlich nach und bis zum Pausenpfiff hatten

beide Teams kaum etwas sehenswertes zu bieten. Einziger Aufreger war eine Gelb-Rote Karte für Heinsheim

(41.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste trotz Unterzahl zunächst klar spielbestimmend, während der VfB

überhaupt nicht ins Spiel fand. Heinsheim belohnte sich für das couragierte Spiel und kam durch zwei Treffer

zum verdienten Ausgleich (51./65.). Erst jetzt berappelte sich der VfB wieder und es entwickelte sich eine

umkämpfte Partie auf weiterhin sehr überschaubarem Niveau. Nachdem Marvin Lang mit einem weiteren

Foulelfmeter am Torhüter gescheitert war (75.) wurde im Gegenzug ein Heinsheimer Stürmer im letzten Moment

noch vom Ball getrennt. Wenig später besorgte Luca Hammel die erneute Führung zum 5:4 (78.). Heinsheim

wehrte sich zwar nach Kräften, richtig gefährlich wurden die Gäste aber nicht mehr. Zumal sich Heinsheim in der

Schlussphase durch eine weitere Gelb-Rote Karte weiter schwächte (90.). Der VfB vergab die eine oder andere

Kontergelegenheit, brachte das Ergebnis schließlich aber über die Zeit. So konnte man trotz einer schwächeren

Leistung weitere drei Punkte einfahren.