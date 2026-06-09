VfB Neuhütten - TSV Hardthausen 2:5 (1:1)

Die Gäste kamen bei sommerlichen Temperaturen besser in die Partie und belohnten sich für diese

Anfangsphase mit dem 0:1 per Foulelfmeter (14.). Erst jetzt fand auch der VfB ins Spiel und bei nun

ausgeglichenen Spielanteilen hatten beide Seiten ihre Gelegenheiten. Nachdem Marvin Lang kurz zuvor noch

mit einem Foulelfmeter am gegnerischen Torhüter gescheitert war, gelang ihm noch vor der Pause der Ausgleich

(37.).

Früh nach dem Seitenwechsel war es erneut Marvin Lang der den VfB in Führung brachte. Mit einem herrlichen

Distanzschuss in den rechten Winkel traf er zum 2:1 (53.). Allerdings offenbarten die Hausherren in der Folge

deutliche Lücken in der Defensivarbeit und gaben das Spiel aus der Hand. Innerhalb kurzer Zeit nutzten die

Gäste die VfB-Schwächen konsequent aus und drehte die Partie zum 2:4 (60., 64., 68.). Hardthausen

kontrollierte das Spiel und geriet nicht mehr in Gefahr. Mit dem 2:5 war das Spiel dann endgültig durch (80.) und

die Gäste sicherten sich verdiente drei Punkte.