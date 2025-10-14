VfB Neuhütten - TSV Ellhofen 7:0 (4:0)

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste. Doch Keeper Luca Hasenmayer parierte glänzend, mit vereinten

Kräften konnte schließlich die brenzlige Situation bereinigt werden. Im Gegenzug traf Till Kettner überlegt und

platziert zum 1:0 (9.), Jean-Pierre Löffler ließ per Kopf direkt das 2:0 folgen (11.). Der VfB agierte mitunter etwas

leichtsinnig, so kam Ellhofen zu der einen oder anderen Gelegenheit. Weitaus gefährlicher war aber der VfB, der

die Partie noch vor der Pause entscheiden konnte. Jean-Pierre Löffler kam nach einem ungeahndeten,

elfmeterreifen Foul an Luca Hammel an den Ball, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und brachte

das Leder mit etwas Glück zum 3:0 im Tor unter (36.). Mit einer Kopie seines ersten Treffers erhöhte Till Kettner

auf 4:0 (43.).

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ellhofen erstaunlich offen. So kam der VfB recht mühelos durch ein

erzwungenes Eigentor (51.) und einem Doppelpack von Luca Hammel (54./ 58.) zum 7:0. Sebastian Zahn,

Alexander Steinmiller und Luca Hammel hatten noch gute Möglichkeiten zu einer Resultatserhöhung, doch

insgesamt war die Luft in der letzten halben Stunde etwas raus. Den Gästen gelang in einer fairen Partie auch

kein Treffer mehr, so endete das Spiel mit einem klaren Sieg des VfB.