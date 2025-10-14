VfB Neuhütten - TSV Ellhofen 7:0 (4:0)

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste. Doch Keeper Luca Hasenmayer parierte glänzend, mit vereinten
Kräften konnte schließlich die brenzlige Situation bereinigt werden. Im Gegenzug traf Till Kettner überlegt und
platziert zum 1:0 (9.), Jean-Pierre Löffler ließ per Kopf direkt das 2:0 folgen (11.). Der VfB agierte mitunter etwas
leichtsinnig, so kam Ellhofen zu der einen oder anderen Gelegenheit. Weitaus gefährlicher war aber der VfB, der
die Partie noch vor der Pause entscheiden konnte. Jean-Pierre Löffler kam nach einem ungeahndeten,
elfmeterreifen Foul an Luca Hammel an den Ball, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und brachte
das Leder mit etwas Glück zum 3:0 im Tor unter (36.). Mit einer Kopie seines ersten Treffers erhöhte Till Kettner
auf 4:0 (43.).
Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ellhofen erstaunlich offen. So kam der VfB recht mühelos durch ein
erzwungenes Eigentor (51.) und einem Doppelpack von Luca Hammel (54./ 58.) zum 7:0. Sebastian Zahn,
Alexander Steinmiller und Luca Hammel hatten noch gute Möglichkeiten zu einer Resultatserhöhung, doch
insgesamt war die Luft in der letzten halben Stunde etwas raus. Den Gästen gelang in einer fairen Partie auch
kein Treffer mehr, so endete das Spiel mit einem klaren Sieg des VfB.