Spielbericht

VfB Neuhütten - TSV Duttenberg ausgefallen

Kreisliga A2 Franken
VfB Neuhütt.
Duttenberg
Gestern, 14:30 Uhr
VfB Neuhütten
VfB NeuhüttenVfB Neuhütt.
TSV Duttenberg
TSV DuttenbergDuttenberg
Abgesagt

Aufgrund dichten Nebels pfiff der Schiedsrichter die Partie nicht an und somit mussten beide Teams
unverrichteter Dinge wieder in die Kabine. Über den Nachholtermin informieren wir sobald dieser feststeht.

