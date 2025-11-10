VfB Neuhütten - TSV Duttenberg ausgefallen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aufgrund dichten Nebels pfiff der Schiedsrichter die Partie nicht an und somit mussten beide Teams unverrichteter Dinge wieder in die Kabine. Über den Nachholtermin informieren wir sobald dieser feststeht.