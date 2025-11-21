VfB Neuhütten - TSV Duttenberg 4:0 (1:0)

Im Nachholspiel am Donnerstagabend ging der VfB gegen den Mitaufsteiger in einer munteren ersten Halbzeit
früh durch Patrick Köhler in Führung (9.). In der ersten halben Stunde verteidigte der VfB sehr aufmerksam und
hatte mehr Torabschlüsse vorzuweisen als der Gegner. Richtig zwingend wurde man allerdings kaum. Gegen
Ende der ersten Hälfte trat auch Duttenberg offensiv besser in Erscheinung, scheiterte mit einer guten
Gelegenheit aber an Torhüter Tobias Czech. Kurz vor dem Seitenwechsel schob Jean-Pierre Löffler aus etwas
spitzem Winkel den Ball knapp am Gehäuse vorbei, ein Querpass auf den mitgelaufenen Marvin Sinn wäre die
bessere Lösung gewesen.
Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste bei kalten Temperaturen sofort auf Betriebstemperatur, während der
VfB zunächst nicht ins Spiel fand. Besonders im Zentrum gewann Duttenberg mehr und mehr die Oberhand und
wurde immer wieder torgefährlich. Der Ausgleich wäre in dieser Phase möglich gewesen. Mitte des zweiten
Durchgangs stabilisierte sich der VfB und schlug direkt zu: Jean-Pierre Löffler nahm einem Gegner im
Spielaufbau den Ball vom Fuß, war auf und davon und schob zum 2:0 ein (69.). Duttenberg gab sich zu keinem
Zeitpunkt geschlagen und kam noch zu einer guten Gelegenheit. Ansonsten kam der VfB aber nicht mehr richtig
in Gefahr und erhöhte in der Schlussphase. Zunächst musste Jean-Pierre Löffler nach guter Vorarbeit von Jonas
Schenkel nur noch einschieben (89.), in der Nachspielzeit blieb er alleine vor dem Tor cool und schnürte einen
lupenreinen Hattrick.
Somit siegte der VfB mit dem 4:0 sicherlich etwas zu hoch gegen einen Gegner, der besser spielte als sein
Tabellenplatz aussagt.