VfB Neuhütten - TSV Duttenberg 4:0 (1:0)

Im Nachholspiel am Donnerstagabend ging der VfB gegen den Mitaufsteiger in einer munteren ersten Halbzeit

früh durch Patrick Köhler in Führung (9.). In der ersten halben Stunde verteidigte der VfB sehr aufmerksam und

hatte mehr Torabschlüsse vorzuweisen als der Gegner. Richtig zwingend wurde man allerdings kaum. Gegen

Ende der ersten Hälfte trat auch Duttenberg offensiv besser in Erscheinung, scheiterte mit einer guten

Gelegenheit aber an Torhüter Tobias Czech. Kurz vor dem Seitenwechsel schob Jean-Pierre Löffler aus etwas

spitzem Winkel den Ball knapp am Gehäuse vorbei, ein Querpass auf den mitgelaufenen Marvin Sinn wäre die

bessere Lösung gewesen.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste bei kalten Temperaturen sofort auf Betriebstemperatur, während der

VfB zunächst nicht ins Spiel fand. Besonders im Zentrum gewann Duttenberg mehr und mehr die Oberhand und

wurde immer wieder torgefährlich. Der Ausgleich wäre in dieser Phase möglich gewesen. Mitte des zweiten

Durchgangs stabilisierte sich der VfB und schlug direkt zu: Jean-Pierre Löffler nahm einem Gegner im

Spielaufbau den Ball vom Fuß, war auf und davon und schob zum 2:0 ein (69.). Duttenberg gab sich zu keinem

Zeitpunkt geschlagen und kam noch zu einer guten Gelegenheit. Ansonsten kam der VfB aber nicht mehr richtig

in Gefahr und erhöhte in der Schlussphase. Zunächst musste Jean-Pierre Löffler nach guter Vorarbeit von Jonas

Schenkel nur noch einschieben (89.), in der Nachspielzeit blieb er alleine vor dem Tor cool und schnürte einen

lupenreinen Hattrick.

Somit siegte der VfB mit dem 4:0 sicherlich etwas zu hoch gegen einen Gegner, der besser spielte als sein

Tabellenplatz aussagt.