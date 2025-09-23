 2025-09-23T12:48:49.527Z

Spielbericht

VfB Neuhütten - SV Sülzbach   0:0

Kreisliga A2 Franken
SV Sülzbach
VfB Neuhütt.
So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Neuhütten
VfB Neuhütten
SV Sülzbach
SV Sülzbach
0
0
Abpfiff

Vor einer prächtigen Zuschauerkulisse brauchte das Spiel keine lange Abtastphase. Beide Mannschaften waren

sofort auf Betriebstemperatur und lieferten sich eine schnelle und intensive Partie. In der ersten Halbzeit

wechselten sich die Druckphasen immer wieder ab, beide Teams hatten durchaus ihre Gelegenheiten. Die

größte Möglichkeit für den VfB hatte Jean-Pierre Löffler nach 40 Minuten zu verzeichnen. Nach feiner

Einzelleistung hatte er aus etwas spitzem Winkel nur noch den Torhüter vor sich, brachte das Leder aber nicht

an ihm vorbei. Das Unentschieden zur Pause ging in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Sülzbach die Schlagzahl und hatte bis zur 65. Minute seine beste

Phase. Mehrmals wurde es brenzlig im Neuhüttener Strafraum, doch mit vereinten Kräften konnte der VfB diese

Situationen bereinigen. Ab Mitte der zweiten Hälfte häuften sich wieder die Vorstöße des VfB. So scheiterte

Patrick Köhler aus sechzehn Metern mit einem zu zentral gesetzten Schuss, Johannes Haderecker konnte aus

guter Position einen Kopfball nicht aufs Tor platzieren. Gegen Ende der Partie drängte Sülzbach zwar auf den

Siegtreffer, doch Neuhütten stand defensiv sehr stabil und ließ praktisch keine gefährliche Tormöglichkeit zu. So

konnte der VfB nach einer durchweg überzeugenden, geschlossenen Mannschaftsleistung einen Punkt gegen

den Tabellenführer erringen.

