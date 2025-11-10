VfB Neuhütten - SpVgg Möckmühl 1:4 (1:2)

Ohne großes Abtasten legten beide Mannschaften temporeich los. Die Gäste gingen früh in Führung (8.), der

VfB glich aber durch Luca Hammel schnell aus (12.). Mit zunehmender Dauer der ersten Hälfte erarbeitete sich

Möckmühl ein Übergewicht und ging nach 24 Minuten erneut in Führung. In den letzten Minuten des ersten

Durchgangs meldete sich der VfB offensiv ebenfalls wieder an und war bei Standards gefährlich. Die

Pausenführung für Möckmühl ging jedoch in Ordnung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte Luca Hammel eine Direktabnahme knapp über den Kasten. Wenig später

verpasste der Gästeschlussmann außerhalb des Strafraums den Ball, ein Abwehrspieler bereinigte die brenzlige

Situation gegen Jean-Pierre Löffler. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn nahm sich der VfB im Anschluss quasi

selbst: vor dem eigenen Strafraum leistete man sich einen Ballverlust, den der Gegner zum 1:3 nutzen konnte

(59.). Kurz darauf führte eine weitere Ungenauigkeit zu einem Freistoß, der zum vorentscheidenden 1:4 veredelt

wurde (65.). Der VfB gab sich trotz des klaren Rückstands aber zu keiner Zeit auf, doch Möckmühl verteidigte

sehr aufmerksam und konsequent und ließ nur wenig Torgefahr zu. So endete die Partie mit einem verdienten

1:4 für eine gute Möckmühler Mannschaft.