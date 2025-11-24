VfB Neuhütten - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:2 (1:0)

Keine 48 Stunden später traf der VfB auf die SGM aus Neuenstadt. Jean-Pierre Löffler scheiterte direkt zu

Spielbeginn mit einer dicken Gelegenheit am Torhüter, kurz darauf fälschte ein Gästespieler einen Flankenball

von Jannis Meißer unglücklich ins eigene Tor zum 1:0 ab (5.). Postwendend vergaben die Kochertäler einen

Handelfmeter, wenig später verhinderte der Pfosten den Ausgleich. Bei schwierigen Platzverhältnissen

entwickelte sich ein reines Kampfspiel, daß sich bis zur Pause zumeist im Mittelfeld abspielte. Zwingende

Möglichkeiten bleiben beiderseits aus.

Nach dem Seitenwechsel war die SGM gefordert und der VfB sah sich nun zumeist in der Defensive. Der Druck

der Gäste erhöhte sich mit zunehmender Spielzeit und nachdem es schon mehrfach im Neuhüttener Strafraum

brenzlig wurde fiel dann auch der Ausgleich (66.). Nur wenig später ging die SGM dann auch in Führung (71.). In

der Schlussphase mobilisierte Neuhütten nochmals alle Kräfte, was dem Gegner gute Kontersituationen

ermöglichte. Da die Gäste diese allerdings nicht gut ausspielten blieb der VfB im Spiel. Nach 80 Minuten lag der

Ball plötzlich im gegnerischen Tor. Doch der Schiedsrichter erkannte eine Abseitsstellung von Steffen Braun,

was jedoch eine sehr fragwürdige Entscheidung war. Insgesamt fehlten dem VfB nun aber die Mittel um noch

Zählbares mitzunehmen. So ging das Spiel trotz einer kämpferisch hervorragenden Leistung mit 1:2 verloren.