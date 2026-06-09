VfB Neuhütten - SGM Neudenau/Siglingen 2:3 (2:0)

Der VfB kam gut in die Partie und agierte sehr spielfreudig. Konsequent wurden grobe Patzer der Gäste bestraft

und so stand es durch Marvin Lang (8./Foulelfmeter) und Jean-Pierre Löffler (15.) schnell 2:0. Patrick Köhler

kam ebenfalls noch zu einer guten Möglichkeit. Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel.

Beide Seiten hatten bis zur Pause ihre Gelegenheiten, für den VfB verpasste Jean-Pierre Löffler den dritten

Treffer nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel setzte der VfB nach der Gegentorflut der letzten Wochen auf eine etwas defensivere,

kompakte Ausrichtung. So hatten die Jagsttäler nun etwas mehr vom Spiel, agierten aber offensiv zu harmlos.

Richtig gefährlich wurde es für den VfB eigentlich kaum. Auf der Gegenseite verpasste Marvin Sinn bei einer

dicken Gelegenheit das 3:0. Die Gäste kamen eine Viertelstunde vor dem Ende durch einen Abstauber doch

noch zum Anschlusstreffer. Der VfB hätte den alten Abstand wieder herstellen können, doch Marvin Sinn und

Sebastian Zahn vergaben aus guten Positonen. So blieb der Gegner im Spiel und bestrafte den VfB am Ende:

zunächst führte ein Foulelfmeter in der 90. Minute zum Ausgleich, in der Nachspielzeit fiel dann sogar noch das

2:3. Am Ende eine sehr ärgerliche Niederlage in einem Spiel, in dem man einfach seine Tormöglichkeiten hätte

nutzen müssen um als ungefährdeter Sieger vom Platz zu gehen.