VfB Neuhütten - SGM Langenbrettach 2:2 (1:1)

Die Gäste hatten direkt zu Spielbeginn die große Chance zur frühen Führung, doch VfB-Keeper Luca

Hasenmayer parierte einen Foulelfmeter glänzend (4.). Wenig später war er dann machtlos und Langenbrettach

ging dann doch in Front (7.). Mit der ersten richtigen Gelegenheit konnte der VfB recht schnell ausgleichen: Luca

Hammel traf per Kopf (12.). Es entwickelte sich eine intensive, umkämpfte Partie. Ein Übergewicht konnte sich

kein Team erarbeiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ergab sich für Erik Kettner eine dicke Gelegenheit: nachdem er

dem letzten Mann des Gegners den Ball abluchste stand er alleine vor dem Kasten, scheiterte aber am guten

Torhüter der Gäste. Das Unentschieden zur Pause war leistungsgerecht.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte schenkten sich die Mannschaften nichts. Dem VfB gelang dann aber früh die

Führung. Nach hervorragender Vorarbeit von Nico Weith ließ Luca Hammel mit einem Kopfball aus kurzer

Distanz dem Torhüter keine Chance (56.). Wenig später verhinderte eine starke Fußabwehr des Schlussmanns

einen weiteren VfB-Treffer. Just in dieser Phase, als Neuhütten das Spiel in den Griff zu bekommen schien,

nutzte die SGM einen Ballverlust im Neuhüttener Aufbauspiel zum 2:2 (67.). Jetzt war wieder alles offen. In der

Restspielzeit lief der VfB immer wieder an, Langenbrettach lauerte wiederholt auf schnelle Konter. So kamen

beide Teams im Ansatz immer wieder zu gefährlichen Torannäherungen, agierten in letzter Konsequenz jedoch

zu harmlos. So fielen keine Tore mehr und das Spiel endete mit einem gerechten 2:2.