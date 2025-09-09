VfB Neuhütten - SGM Höchstberg/Tiefenbach 6:1 (1:1)

Die erste Halbzeit dieser fairen Begegnung verlief über weite Strecken ausgeglichen. Durch einen schnell

vorgetragenen Konter gingen die Gäste in Führung (30.). Der VfB konnte in den folgenden Minuten mehr Druck

aufbauen und kam durch einen satten Distanzschuss von Marvin Lang zum Ausgleich (45.).

Nach dem Seitenwechsel dominierte der VfB die Partie eindeutig. Durch schnelle Treffer von Patrick Köhler (47.)

und einem sehenswerten Freistoß von Luca Pröger (53.) bog der VfB auf die Siegerstraße ein und ließ sich von

diesem Weg auch nicht mehr abbringen. Erneut Patrick Köhler sorgte mit dem 4:1 für die Vorentscheidung (67.).

Neuhütten ließ nicht nach und konnte durch Jannis Meißer (76.) und Jean-Pierre Löffler (83.) zum 6:1 erhöhen.

Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch und so konnte der VfB in überzeugender Manier den ersten Heimsieg

der Saison einfahren.



Im Spiel der Reservemannschaften war eine spannende Auseinandersetzung zu sehen. Zweimal ging der VfB

durch Florian Fetzer (24.) und Jan Gessler (61.) in Führung, zweimal konnte der Gegner beinahe postwendend

ausgleichen. Als der VfB durch Jan Gessler ein drittes Mal in Front ging (87.) hatte Höchstberg/Tiefenbach keine

Antwort mehr parat und so siegte der VfB mit 3:2.