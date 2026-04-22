VfB Neuhütten - SG Bad Wimpfen 0:9 (0:6)

Der VfB begann forsch und war zu Beginn eigentlich recht gut im Spiel. In der offenen Anfangsphase gelang den
Kurstädtern nach einem Eckball die Führung (10.), wenig später führte ein individueller Fehler zum 0:2 (16.).
Neuhütten war um eine Resultatsverbesserung bemüht, leistete sich gegen einen starken Gegner aber zuviele
Patzer. Spätestens mit dem 0:4 (31.) machte sich die Verunsicherung immer stärker bemerkbar, Bad Wimpfen
nutzte dies rigoros aus und legte bis zur Halbzeit zwei weitere Treffer nach. So wurden beim Stande von 0:6 die
Seiten gewechselt.
Der VfB reagierte in der Halbzeit personell, musste aber bereits nach 50 Minuten Gegentor Nummer sieben
hinnehmen. Allerdings ließ man sich nicht hängen und wehrte sich nun erfolgreicher gegen weiterhin druckvoll
spielende Gäste. Der Ehrentreffer wäre möglich gewesen, gelingen sollte er aber nicht mehr. Auf der Gegenseite
musste man in der Schlussphase noch zwei weitere Gegentreffer hinnehemen und so stand am Ende ein
ernüchterndes 0:9 zu Buche.