VfB Neuhütten - SG Bad Wimpfen 0:9 (0:6)

Der VfB begann forsch und war zu Beginn eigentlich recht gut im Spiel. In der offenen Anfangsphase gelang den

Kurstädtern nach einem Eckball die Führung (10.), wenig später führte ein individueller Fehler zum 0:2 (16.).

Neuhütten war um eine Resultatsverbesserung bemüht, leistete sich gegen einen starken Gegner aber zuviele

Patzer. Spätestens mit dem 0:4 (31.) machte sich die Verunsicherung immer stärker bemerkbar, Bad Wimpfen

nutzte dies rigoros aus und legte bis zur Halbzeit zwei weitere Treffer nach. So wurden beim Stande von 0:6 die

Seiten gewechselt.

Der VfB reagierte in der Halbzeit personell, musste aber bereits nach 50 Minuten Gegentor Nummer sieben

hinnehmen. Allerdings ließ man sich nicht hängen und wehrte sich nun erfolgreicher gegen weiterhin druckvoll

spielende Gäste. Der Ehrentreffer wäre möglich gewesen, gelingen sollte er aber nicht mehr. Auf der Gegenseite

musste man in der Schlussphase noch zwei weitere Gegentreffer hinnehemen und so stand am Ende ein

ernüchterndes 0:9 zu Buche.