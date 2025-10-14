VfB Neuhütten - SC Amorbach 6:3 (1:3)

Der VfB begann nervös, die Gäste aus Amorbach nutzten die Neuhüttener Unsicherheiten konsequent aus und

legten durch Tore in der 18., 29. und 43. Minute ein scheinbar vorentscheidendes 0:3 vor. Quasi mit dem

Pausenpfiff verwandelte Marvin Lang einen Foulelfmeter zum 1:3 und der VfB schöpfte neue Hoffnung. Die

Pausenführung für Amorbach ging jedoch in Ordnung.

In der Halbzeit fand das Trainergespann Bosch/Hammel offenbar dir richtigen Worte und bewiesen ein

glückliches Händchen. Denn der eingewechselte Jannis Meißer besorgte mit einem Doppelschlag den schnellen

Ausgleich zum 3:3 (49./50.). Der VfB agierte nun wie ausgewechselt und drehte durch Jean-Pierre Löffler das

Spiel komplett zum 4:3 (69.). Neuhütten blieb am Drücker, Amorbach hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Luca

Hammel erzielte die alles entscheidenden Treffer zum 6:3 (73., 79.). In den letzten Minuten wurde es hektisch.

Während sich Amorbach insgesamt drei Platzverweise abholte - 2x Rot und 1x Gelb-Rot - blieb der VfB

konzentriert und sicherte sich die drei Punkte.