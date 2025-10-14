 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht

VfB Neuhütten - SC Amorbach 6:3 (1:3)

Kreisliga A2 Franken
SC Amorbach
VfB Neuhütt.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Neuhütten
SC Amorbach
6
3
Der VfB begann nervös, die Gäste aus Amorbach nutzten die Neuhüttener Unsicherheiten konsequent aus und
legten durch Tore in der 18., 29. und 43. Minute ein scheinbar vorentscheidendes 0:3 vor. Quasi mit dem
Pausenpfiff verwandelte Marvin Lang einen Foulelfmeter zum 1:3 und der VfB schöpfte neue Hoffnung. Die
Pausenführung für Amorbach ging jedoch in Ordnung.
In der Halbzeit fand das Trainergespann Bosch/Hammel offenbar dir richtigen Worte und bewiesen ein
glückliches Händchen. Denn der eingewechselte Jannis Meißer besorgte mit einem Doppelschlag den schnellen
Ausgleich zum 3:3 (49./50.). Der VfB agierte nun wie ausgewechselt und drehte durch Jean-Pierre Löffler das
Spiel komplett zum 4:3 (69.). Neuhütten blieb am Drücker, Amorbach hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Luca
Hammel erzielte die alles entscheidenden Treffer zum 6:3 (73., 79.). In den letzten Minuten wurde es hektisch.
Während sich Amorbach insgesamt drei Platzverweise abholte - 2x Rot und 1x Gelb-Rot - blieb der VfB
konzentriert und sicherte sich die drei Punkte.

