VfB Neuhütten gewinnt eigenes Hallenturnier

Bereits zum 40. Mal fand das traditionelle Dreikönigsturnier des VfB Neuhütten statt. Neben einem Aktiventurnier wurde auch ein Seniorenturnier durchgeführt. Bei den Aktiven starteten zehn Mannschaften in zwei Gruppen in das Turnier, das vor voll besetzten Zuschauerrängen durchgeführt wurde.

In der Gruppe A war es ein enges Rennen um die vorderen Plätze. Letztendlich setzte sich der FC Neulautern dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TSV Neuenstein als Gruppensieger durch und qualifizierte sich direkt für das Halbfinale. Der TSV Neuenstein und die TSG Verrenberg zogen in die Zwischenrunde ein. Der VfB Neuhütten II als Vierter und der TSV Zweiflingen schieden aus.

In der Gruppe B trafen die beiden stärksten Mannschaften im letzten Gruppenspiel aufeinander. Im Endspiel um den Gruppensieg unterlag der VfB Neuhütten I der SGM Bitzfeld/Schwabbach mit 0:1 und musste in die Zwischenrunde. Bitzfeld/Schwabbach zog direkt in das Halbfinale ein. Ebenso qualifizierte sich der FC Unterheimbach für die Zwischenrunde, während der FC Obersulm und der ASV Scheppach auf der Strecke blieben.

In der Zwischenrunde ging es nun um den Einzug ins Halbfinale. Es unterlag der TSV Neuenstein zunächst dem FC Unterheimbach im Neunmeterschießen, der VfB Neuhütten I siegte mit 3:2 gegen die TSG Verrenberg.