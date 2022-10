VfB Neckarrems Fußball verspielt 2:0-Halbzeitführung

Die „Remser“ starteten gut in die Partie, hatten mehr Spielanteile, ließen den Ball gut laufen und erarbeiteten sich gleich zu Beginn des Spiels gute Torchancen. So ließ das 1:0 nicht lange auf sich warten. Mittelfeldantreiber Mert Okar war in der 8. Spielminute zur Stelle und vollstreckte nach einem Eckball zur frühen Führung. Neckarrems blieb am Drücker und belohnte sich in der 37. Spielminute für seinen erfrischenden Offensivfußball mit dem 2:0 durch Max Stumm, der einen schönen Steckball von Leonis Memaj kaltschnäuzig verwandelte. Im 1. Spielabschnitt ließen die Gastgeber kaum Torchancen des Gegners zu und imponiertem mit ihrem aggressiven Gegenpressing. Zur Pause war die 2:0-Führung für den VfB Neckarrems-Fußball allemal verdient.

In der 51. Spielminute stand Bunk nach einem Freistoß von der Seite frei und traf zum 2:1-Anschlusstreffer. Nur neun Minuten später erzielte Hüttl unbedrängt das 2:2 für den TSV.

Innerhalb von nur 15 Minuten gab der VfB eine bis dahin hochverdiente Führung aus der Hand, weil man in dieser Phase zu passiv agierte und die Gäste vermehrt ins Spiel kommen ließ. Trotz dieses Doppelschlags fügte sich die Mannschaft nicht in ihr Schicksal und schlug durch den an diesem Tag ungemein agilen Max Stumm, wiederum nach Vorarbeit von Leonis Memaj, in der 71. Spielminute zurück. Die erneute Führung für die Hausherren hielt jedoch gerade mal 2 Minuten, weil Gästespieler Meßner eine Unkonzentriertheit in der Neckarremser Abwehr ausnutzte und den Ball aus gut 20 Metern zum erneuten Ausgleich gekonnt über Torhüter Ruben Volkert lupfte. Da beide Mannschaften sich nicht mit dem drohenden Remis zufriedengeben wollten, kam es in der verbleibenden Spielzeit zu einem offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die beide unbedingt den Sieg wollten. In der 87. Spielminute sah der auf Neckarremser Seite kurz zuvor eingewechselte Arbnor Ahmeti wegen eines nach Ansicht des Schiedsrichters regelwidrigen Einsatzes noch die rote Karte. In den letzten 10 Minuten, einschließlich der langen Nachspielzeit, gelang es dem VfB Neckarrems-Fußball, das 3:3-Unentschieden auch in Unterzahl zu verteidigen und den einen Punkt ins Ziel zu retten.

VfB-Trainer Markus Brasch sah eine sehr gute Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit, die man jedoch nicht über das gesamte Spiel halten konnte, und deshalb unter dem Strich eine leistungsgerechte Punkteteilung.