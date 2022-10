VfB Neckarrems Fußball muss zum VfR Heilbronn Auswärtsspiel in der Landesliga steht an.

Der VfB Neckarrems-Fußball ist am 14. Spieltag der Landesliga zu Gast beim VfR Heilbronn 96/18, wie die offizielle Bezeichnung des Vereins lautet.

Der durch den umtriebigen Onur Celik im Jahre 2018 neu gegründete Verein sieht sich in der Tradition des VfR Heilbronn von 1896, der vor allem durch seine acht Spielzeiten in der 2. Liga (1956/57, 1962/63, 1969/70 bis 1974/75) deutschlandweit Bekanntheit erlangte, aber an diese sportlichen Erfolge in den Jahren danach nicht mehr anknüpfen konnte. Nach mehreren sportlichen Abstiegen und finanziellen Turbulenzen verabschiedete sich der VfR Heilbronn von 1896 endgültig von der Fußballbühne und fiel in Insolvenz.

Der neugegründete VfR Heilbronn 96/18 nahm seinen Spielbetrieb in der Saison 2018/19 in der Kreisliga B (Unterland) auf und spielt nach drei Aufstiegen in der laufenden Saison in der Landesliga Staffel 1, wo man auf Anhieb zu den Favoriten um den Aufstieg in die Verbandsliga avancierte und aktuell den 3. Tabellenplatz einnimmt.

In den letzten drei Spiele gab es für den VfR drei Siege, in denen man mit erstaunlichen 13 Toren glänzte. Mit dem 7:0 gegen den Mitaufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach, gelang Heilbronn der höchste Sieg in der laufenden Spielzeit. Zuletzt gab es ein souveränes 4:1 beim schwierigen Auswärtsspiel in Allmersbach. Von ungefähr kommt der Aufschwung des VfR Heilbronn in den letzten Jahren mit einem Blick auf das Personal nicht, hat man sich doch auch vor dieser Saison wiederum mit namhaften Spielern verstärkt, die ihre individuelle Klasse schon in der Oberliga gezeigt haben, so auch Offensivspieler Serdal Kocak, der mit 7 Toren zu den gefährlichsten Angreifern in der Landesliga zählt. Mit Andreas Lechner hat ein erfahrener Trainer das Sagen, der zuvor mehrere Jahre beim Oberligisten FSV 08 Bissingen tätig war.

Den VfB Neckarrems-Fußball erwartet bei seinem Auftritt in der „Käthchenstadt“ Heilbronn „ein richtiges Brett, der VfR ist kein typischer Aufsteiger“, unterstreicht Trainer Markus Brasch die Stärke des VfR Heilbronn. „Andererseits war der Sieg gegen den SV Breuningsweiler für unser Selbstvertrauen enorm wichtig, nun wollen wir auch in Heilbronn etwas Zählbares mitnehmen. Wir wollen uns abermals nicht verstecken und unsere Spielphilosophie auch gegen den vermeintlichen Favoriten durchsetzen“. Soweit Brasch über den eigenen Matchplan vor dem Spiel am Samstag.

Die „Remser“ gewannen am letzten Spieltag ihr Heimspiel gegen den SV Breuningsweiler hochverdient mit 2:0 und sind ebenfalls seit drei Spielen ungeschlagen. Der VfB überzeugte zuletzt mit großer Laufstärke und kämpferischem Einsatz, wobei das spielerische Element in keinem Spiel zu kurz kam. Mit einem abermals konzentrierten und leidenschaftlichen Auftritt, sollte die Mannschaft des Trainerteams Brasch/Rief/Cay auch beim VfR Heilbronn bestehen und ihren Platz im oberen Drittel der Tabelle festigen können. VfB-Trainer Markus Brasch freut sich jedenfalls schon mal auf das Aufeinandertreffen mit seinem jetzigen Trainerkollegen Holger Ludwig, mit dem ihn auch eine gemeinsame Vergangenheit als Spieler verbindet.

Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer erwartet im Heilbronner „Frankenstadion“, ein hochinteressantes Spiel zweier spielstarken Mannschaften, die sich sicherlich „nichts schenken“ werden. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

